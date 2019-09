Ispra al comando della Prima Categoria

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

La seconda giornata di campionato ha già dato qualche buona indicazione sul prosieguo del campionato di Prima, con l’Ispra solitaria al comando, e Seconda Categoria. Il Buscate rimane da solo nel Girone N mentre sono sei le squadre a sei punti nello “Z”.

PRIMA CATEGORIA

L’Ispra batte 3-2 il Bosto e sale solitario in vetta al girone A con sei punti. Si staccano la Folgore Legnano e il Cantello Belfortese, che pareggiano 0-0 nello scontro diretto, la Solbiatese che impatta 1-1 con la Crennese Gallaratese e il Tradate che fa 3-3 contro l’Accademia Bmv. Sale a quota 4 anche la Turbighese grazie alla vittoria 2-1 sull’Arsaghese. Colpo esterno per la Valceresio, che passa 3-1 in casa del Ticinia, la Nfo Ferno espugna 5-2 il San Marco mentre il San Michele surclassa 5-0 l’Antoniana.

CLASSIFICA: Ispra 6; Folgore Legnano, Cantello Belfortese, Solbiatese, Tradate, Turbighese 4; Bosto, San Michele, Nfo Ferno, Valceresio 3; Accademia Bmv 2; Ticinia, Antoniana, Crennese Gallaratese 1; San Marco, Arsaghese 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Basta un gol al Buscate per passare sul campo della Pro Juventude e rimanere da solo al comando del girone. Salgono a quota 4 l’Olgiatese, che vince 4-0 contro il Lonate Pozzolo, il Parabiago, vittorioso 5-3 sul campo dell’Oratorio San Francesco, il Villa Cortese e il Beata Giuliana che impattano 2-2 nello scontro diretto. Con loro anche la Borsanese, che non va oltre il 2-2 in casa del Sant’Ilario, il Nerviano, che passa 2-1 a Canegrate, e la Virtus Cantalupo, che si impone 2-1 sul Samarate. Termina 0-0 tra Robur e Gorla Minore, la Solbiatese invece fa il colpo 3-2 in casa della Kolbe.

CLASSIFICA: Buscate 6; Beata Giuliana, Olgiatese, Parabiago, Villa Cortese, Borsanese, Nerviano, Virtus Cantalupo 4; Samarate, Solbiatese, Canegrate 3; Gorla Minore, Robur, Kolbe, Pro Juventude, Sant’Ilario 1; Or. San Francesco, Lonate Pozzolo 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Sono sei la squadre a punteggio pieno dopo le prime due di campionato. Il Lonate Ceppino che regola 6-1 il Ceresium Bisustum, il Caravate che batte 2-0 il San Luigi, la Sommese che passa 2-0 a Induno, la Cuassese che supera 4-0 il Coarezza, il Laveno Mpombello che espugna 2-1 Caronno Varesino e il Cairate che ha la meglio 1-0 sul Buguggiate. Prima vittoria per la Casmo, 2-1 sul Luino, e per l’Arnate, 5-2 in casa della Lavena Tresiana. Prima gioia anche per la Malnatese, alla quale basta una rete per portarsi a casa la vittoria dal campo dell’Union Tre Valli.