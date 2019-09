Italian Open Water Tour, in Liguria la terza tappa

Mancano pochi giorni alla tappa del Challenge 2019 a Noli, che si terrà domenica 15 settembre.

Apre la giornata la grossa novità dell’anno: “The Big Swim”, gara in linea di 7 km con partenza alle 9.30 da Finale Ligure e arrivo a Noli.

A seguire la gara sul miglio marino con partenza alle 13.00 per poi concludere nel pomeriggio con la distintiva staffetta da mezzo miglio miglio marino per tre atleti a darsi il cambio; partenza alle 15.00.

Tutti presenti gli atleti che si stanno giocando il Challenge 2019 nelle varie categorie: da Stefano Ghisolfo, protagonista dell’estate natatoria anche nelle gare agonistiche, a Camilla Montalbetti, vera dominatrice su entrambe le distanze fino ad oggi; dal quartetto Savia, Battioli, Marchini e Riganti che si sta giocando la Hard swim, agli over40 Vezzani, Fossati e il neo pentacampione mondiale master Igor Piovesan e alle “crudiste” Jane Hoag e Patrizia Borio.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per gare di altissimo livello a contorno di tantissimi appassionati che si sfideranno tra compagni di squadra e amici.

In palio i trofei assoluti (con la classica e distintiva classifica “no muta”), quelli di squadra (i primi 5 tempi sulla Smile Swim), le categorie Over40 e quelli dedicati ai gruppi (il gruppo che ha portato più atleti all’arrivo tra le tre gare).

Nonostante gli spunti più altisonanti sarebbero da ricercare tra gli atleti che giungeranno appositamente da tutta Europa è da sottolineare come per la prima volta sono rappresentate tutte le province della regione che ospita questa terza tappa di Italian Open Water Tour, la Liguria.

Dopo solo tre edizioni, Italian Open Water Tour, il Challenge di nuoto in acque libere organizzato dalla ASD I Glaciali di Gazzada Schianno in concertazione con la Società Nazionale di Salvamento, si conferma parte del gotha delle gare di nuoto in acque libere a livello intercontinentale riportando le proprie quattro tappe nel circuito internazionale Open Water World Tour.

Quella di Noli sarà la terza tappa dell’Italian Open Water Tour dopo il lago di Monate (16 giugno) e il Lago Maggiore (7 luglio). Il 5 e 6 ottobre ci sarà l’ultima spettacolare tappa a Ischia.