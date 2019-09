La Bernocchi parla tedesco: vittoria allo sprint di Bauhaus

Volata doveva essere e volata è stata: si è conclusa nella maniera più consueta la 101a edizione della Coppa Bernocchi di ciclismo che è stata vinta allo sprint dal tedesco Phil Bauhaus. Il corridore della Bahrain-Merida ha fatto fruttare al meglio il lavoro svolto nel finale dai compagni di squadra e ha bruciato sul traguardo Simone Consonni (Uae-Emirates) e Imerio Cima (Nippo-Fantini).

Bauhaus, 25 anni, ha colto a Legnano il primo successo stagionale e ha così interrotto la serie di sette successi consecutivi di corridori italiani nella classica che era anche la seconda prova del Trittico Regione Lombardia. Sabato si era infatti disputata la Coppa Agostoni vinta dal bielorusso Riabushenko (QUI le immagini).

Lo sprint finale è stato purtroppo caratterizzato da una caduta innescata da un uomo della Bahrein che ha coinvolto lo sprinter ligure Bonifazio, uno dei più attesi. Ad avere la peggio è stato però Manuel Belletti che sopraggiungeva sul punto dello scontro. Alla volata non ha invece partecipato uno dei grandi favoriti, Elia Viviani, oggi in gara con la maglia della Nazionale: l’olimpionico ha infatti provato l’azione da lontano (il percorso si è snodato soprattutto sul circuito della Valle Olona) con alcuni compagni di fuga ma il tentativo non è andato a buon fine.