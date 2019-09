L’Anpi di Lonate fa gli auguri alla partigiana Costanza

L’Anpi di Lonate Ceppino ha partecipato alla festa per i 93 anni della partigiana Costanza Arbeja. Momento di festa, ma anche nel ricordo del legame tra Lonate e il Novarese.

93 primavere sulle spalle, nella mente il ricordo dei giorni della Resistenza, dentro al cuore la passione per raccontarla ancora oggi, Costanza Arbeja è stata partigiana in Valsesia nel 1944-45: ancora oggi è una appassionata divulgatrice, anche attraverso l’associazione Stella Alpina di Pombia, di cui è stata fondatrice.

Per festeggiare i suoi 93 anni è tornata sui luoghi della Resistenza, ancora una volta. «Per noi dell’Associazione Culturale Stella Alpina di Pombia di cui è socia fondatrice e socia onoraria Costanza Arbeja, e per l’Anpi di Lonate Ceppino ieri è stata una giornata molto speciale. Siamo stati con la partigiana Nini, Costanza Arbeja, al Ponte del Plinio, in uno dei luoghi della lotta partigiana per la liberazione durante la quale Nini ha fatto la crocerossina e la combattente».

Costanza ha raccontato lo scontro del 5 agosto del 1944 al ponte del Plinio. «Lei era presente alla battaglia e non aveva compiuto ancora 18 anni. Cinque ore di combattimento». Furono fatti prigionieri i sovietici e i georgiani, che erano stati costretti a combattere in divisa della Wehrmacht e passarono invece alle file delle Brigate Garibaldi.

La patriota Costanza Arbeja è stata in passato anche ospite delle scuole di Lonate Ceppino. Il legame tra il paese e la zona del Novarese è rappresentato anche dalla figura del partigiano G. Bestetti, morto a Fara Novarese nella battaglia del 16 marzo 1945. «C’è anche questo filo rouge che ci unisce nella divulgazione dei valori di libertà e di democrazia».