Lavori in corso alle “Betulle”

Sono in corso i lavori inerenti la sostituzione della copertura della struttura sportiva polivalente delle Betulle. Le opere sono eseguite dalla ditta Sporturf Fadini Impianti di Milano.

Il Comune ha aggiudicato l’appalto per un importo totale lavori pari a € 34.780,00, oltre ad IVA 22% € 7.651,60,per complessivi € 42.431,60.

“Questa struttura negli ultimi anni si è dimostrata fondamentale per accogliere tantissimi bambini e ragazzi che si sono appassionati al basket, sport davvero in crescita a Luino – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini – il prossimo anno puntiamo a completare l’opera con la pavimentazione in parquet. L’investimento viene dopo quello relativo all’ammodernamento della palestra delle scuole medie di Luino, dove abbiamo cambiato la pavimentazione e rifatto gli spogliatoi. Questi interventi sono doverosi in quanto finalizzati allo sviluppo dello sport giovanile.”