Legambiente si congratula col nuovo assessore al Verde: “Collaboriamo”

La sezione bustocca di Legambiente, guidata da Paola Gandini,ha scritto una lettera per congratularsi con il nuovo assessore al Verde Pubblico, Laura Rogora. Nella missiva rinnovano la volontà di collaborare con l’assessorato a difesa del patrimonio arboreo della città, spesso bistrattato o considerato comunque una spesa e non una risorsa.

Nel formulare le più vive congratulazioni per la recentissima nomina in seno alla Giunta Comunale con delega al verde pubblico, all’ambiente e all’ecologia, intendiamo, rinnovare la nostra disponibilità a collaborare con Lei, come già abbiamo fatto con chi l’ha preceduta, per ciò che riguarda il verde pubblico e la conservazione dell’ambiente che, nell’emergenza dei cambiamenti climatici in atto, comportano conseguenze anche per la salute dei cittadini.

Consideriamo quindi fondamentale il coinvolgimento attivo della cittadinanza (di cui ha parlato la stessa Rogora) nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio arboreo di Busto Arsizio e nelle scelte che incidono sugli abituali comportamenti quotidiani con effetti negativi sull’ambiente (per es eliminazione della plastica usa e getta).

Abbiamo già avuto modo di esprimere alcune osservazioni e proposte nell’ambito del tavolo di concertazione tecnica per il verde pubblico istituito dall’assessore Magugliani; ci auguriamo quindi di poter continuare a mettere a disposizione il nostro impegno e le competenze professionali che sono presenti nella nostra associazione per raggiungere questi importanti obiettivi comuni.

Nell’attesa di incontrarLa personalmente, Le auguriamo “buon lavoro!” e porgiamo cordiali saluti.

Avv. Paola Gandini

Presidente di Legambiente BustoVerde