Nota della Lista Per Uboldo

“Fermate i lavori in via Cerro”. E’ questo il nostro appello all’Amministrazione Comunale di Uboldo all’indomani dell’inizio dei lavori di riqualificazione di questo importante tratto stradale cittadino.

Dopo aver visto l’inizio dei lavori e aver esaminato il progetto dell’intervento siamo preoccupati perché temiamo che invece che mettere in sicurezza via Cerro, gli interventi la faranno diventare più pericolosa di quanto non lo sia oggi. Via Cerro è una strada molto trafficata, soprattutto dopo l’introduzione del senso unico in via Italia: chi arriva dalla via IV Novembre e vuole raggiungere il centro del paese è costretto a girare in via Cerro e poi svoltare in via Solferino.

Ora su questa strada si pretende di fare: il marciapiede da un lato e la pista ciclopedonale a doppio senso dall’altro lato. Ovviamente lasciando la via a doppio senso di marcia per le automobili.

Così risulta che il marciapiede in alcuni tratti risulti largo soli 80 cm. (la larghezza minima per un marciapiede prevista per legge è di 90 cm. per consentire il passaggio anche di persone in carrozzina).

Ma risulta anche che per larghi tratti la pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sia didimensioni più ridotte di quanto prevede il Codice della Strada (cioè 2,50 metri). In più la pista ciclopedonale verrà realizzata sul lato dove vi sono alcune intersezioni a raso con altre strade (incrocio con via Solferino in particolare) e passi carrai che la renderanno più pericolosa dell’utilizzo della corsia destinata alle auto.

Dunque, per noi è un progetto che non mette certo in sicurezza la strada. Per questo chiediamo di fermare i lavori.

E poi non capiamo perché si continuino a realizzare percorsi ciclopedonali in centro paese che, non rispettando standard dimensionali ottimali, non aiutano a far aumentare l’utilizzo della bicicletta, ma anzi, essendo pericolosi, lo fanno diminuire.

A questo punto chiediamo: è davvero convinto Sindaco Clerici di quello che sta facendo? Gli assessori hanno attentamente esaminato il progetto?

A noi non sembra e per questo siamo molto preoccupati…

Lista Per Uboldo