L’Italia di Sacchetti batte l’Angola e centra il primo obiettivo

Seconda partita e seconda vittoria per l‘Italia di Meo Sacchetti ai Mondiali di basket in Cina. Dopo il larghissimo successo di sabato sulle Filippine gli azzurri concedono il bis: a farne le spese stavolta è l’Angola, demolita con il punteggio di 90-61 sul parquet di Foshan.

Con questo successo l’Italia si è praticamente assicurata il passaggio alla seconda fase (la certezza arriverà quando la Serbia batterà le Filippine, risultato dato per scontato) e di conseguenza anche la qualificazione a uno dei prossimi tornei preolimpici in vista di Tokyo 2020. Mercoledì il match per il primato nel girone D, quello contro la Serbia di coach Djordjevic: chi la spunterà (i nostri avversari sono i favoriti) farà anche un passo avanti importante verso il prosieguo del Mondiale. (foto FIBA)

Tutto facile per l’Italia contro l’Angola: gli africani hanno messo il naso avanti nelle primissime battute di gioco ma gli azzurri hanno presto preso il comando chiudendo avanti 25-11 al primo intervallo. Un punteggio gonfiato rapidamente fino al 44-21 della pausa lunga con Sacchetti che ha potuto ruotare tutti i dodici uomini a sua disposizione, basti pensare che il giocatore più impiegato è stato Brooks con meno di 24′. Cinque in doppia cifra per l’Italia con Belinelli a quota 17; 11 per il trio Hackett, Brooks e Abass mentre Tessitori prosegue nel suo cammino sorprendente con altri 10 punti. Miglior rimbalzista (11) Brooks mentre nel complesso la squadra di Sacchetti ha tirato molto bene: 58% da 2 e 40% da 3.

Peccato per il finale quando Alessandro Gentile è stato coinvolto in un accenno di rissa con l’angolano Paulo: dopo due spinte reciproche il giocatore africano ha cercato di colpire l’azzurro con una testata. Entrambi sono stati espulsi (a una manciata di secondi dalla fine) ma per l’ex milanese non dovrebbe esserci il rischio di una squalifica.