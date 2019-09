Manuel e i giovani di Friday For Future Saronno su Rai3

Una giornata per il clima a Saronno.

Gli studenti dell’Istituto Padre Monti di Saronno, guidati dal giovane Manuel, 15 anni, insieme ad alcune delegazioni delle scuole elementari, hanno sfilato per le vie della città e incontrato l’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone nel quadro della manifestazione “Friday for future”, la seconda saronnese.

I ragazzi hanno anche avuto l’onore di avere un servizio dedicato sul Tg3, con le telecamere della Rai che sono arrivate a Saronno per sentire le opinioni e le idee di questi giovani che seguono le orme di Greta Thunberg per “salvare il pianeta”: «Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per il clima a Saronno perchè che anche le città più piccole si devono far sentire, è importante che tutti noi facciamo, nel nostro piccolo, qualcosa. La stessa motivazione per la quale abbiamo deciso di fare il Friday for future Saronno il 31 maggio scorso», hanno spiegato i ragazzi, riuniti dal motto #anchesaronnosifasentire.

Per informazioni Instagram @fffsaronno, mail fffsaronno@gmail.com