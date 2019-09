Mayo, l’infortunio non è grave: fermo per dieci giorni

Josh Mayo dovrà stare fermo per una decina di giorni, all’incirca, dopo l’infortunio patito nel finale del match tra Openjobmetis e San Bernardo Cantù giocato ieri sera (domenica 8) a Parma e perso dai biancorossi sul filo di lana. Una buona notizia, considerando i timori emersi nelle ore successive all’incidente sul parquet emiliano: Mayo era caduto a terra rovinosamente dopo un contatto falloso (ma non cattivo) di gioco, picchiando e ruotando un ginocchio ed era stato costretto ad abbandonare la partita.

Dopo le prime cure sul posto e il viaggio di ritorno verso Varese, il 33enne americano si è sottoposto a una risonanza magnetica nel primissimo pomeriggio di oggi: «L’esame approfondito non ha rilevato la presenza di lesioni ai legamenti del ginocchio» conferma il direttore generale biancorosso Andrea Conti che conferma la necessità di riposo e recupero per il playmaker titolare che dovrà così restare ai box per una settimana o poco più. «Un intoppo per quanto riguarda il lavoro collettivo, ma avevamo temuto qualcosa di peggio» spiega Conti.

La Openjobmetis quindi dovrà fare a meno di Mayo nel test previsto per mercoledì sera a Pavia (contro la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti, di rientro dalla Cina) e per il secondo torneo di Parma che si disputerà nel prossimo fine settimana. Facendo quindi una previsione “a occhio”, l’ex play di Bonn potrebbe riprendere il suo posto per l’ultima amichevole estiva, quella del 20 settembre a Masnago contro gli svizzeri del Sam Massagno, a meno di una settimana dall’esordio in campionato contro Sassari.