Medio Olona, Rto e Rugareto: scoprire i parchi insieme alle Gev

Sono ripresi, dopo l’estate, gli appuntamenti con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) nei Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale dell’Insubria Olona (Parco RTO, Parco del Medio Olona e Parco del Bosco del Rugareto).

Gli appuntamenti sono diversi e spaziano dalle escursioni serali a quelle diurne che nel limite del possibile si è cercato di distribuirle su tutto il territorio occupato dai tre PLIS interessati, proponendo alcune di esse anche in periodo autunnale e invernale.

Domenica 22 settembre è in programma l’evento “Il bosco incantato” a Tradate–Abbiate Guazzone al centro Didattico-Scientifico del Parco Pineta, in via ai Ronchi.

Sabato 28 settembre sarà invece la volta dell’escursione serale a Oggiona con Santo Stefano, con ritrovo alla sede comunale di via Bonacalza.

A ottobre si proseguirà con la presenza alla festa patronale di Cairate (domenica 6) e con l’escursione in partenza da Marnate (sabato 19, partenza dalla zona industriale di via J.F.Kennedy, ore 20.30)

Il calendario proseguirà con due incontri pubblici a novembre e due escursioni invernali a dicembre. Qui trovate tutto il programma.