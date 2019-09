Nasce la Asd Ponte Tresa, la terza squadra del paese

Lavena Ponte Tresa ha una terza squadra iscritta nei campionati di calcio Figc.

A Olimpia 2002 e Lavena Tresiana, rispettivamente impegnate in Promozione e Seconda Categoria, si aggiunge la Asd Ponte Tresa iscritta in Terza Categoria.

La presentazione si è svolta mercoledì 18 settembre al Centro Sportivo Calvi Roncoroni. Il presidente è Mario Colabufo, 40 anni, agente immobiliare: ha fatto gli onori di casa presentando staff e giocatori davanti al sindaco Massimo Mastromarino e all’assessore dello sport Giuseppe Pellegrino. Una squadra che nasce dall’esperienza nel Csi nella Real Tresiana di buona parte del gruppo, al quale si aggiungono elementi di esperienza e giovani promettenti.

«Nasce la terza squadra di calcio a 11 del paese, con molta curiosità mescolata ad alcune perplessità – ha detto Colabufo -. L’intento del sottoscritto, appoggiato e sostenuto da chi ha creduto nel progetto, è quello di aggregare quei ragazzi del paese e dei paesi limitrofi che hanno dovuto valicare il confine svizzero per trovare spazio in una squadra oppure avevano addirittura rinunciato al pallone nonostante la giovane età. Io provengo da 6 anni di calcio a 7 sempre a Lavena Ponte Tresa, ma alla fine il calcio è nato a 11 ed è questo il calcio che i ragazzi preferiscono giocare. Ho cominciato chiedendo ad alcuni dei ragazzi già tesserati nella ex Real Tresiana se mi avrebbero sostenuto e dopo un feedback molto positivo ho deciso di trovare un mister che fosse oltre le competenze di un campionato di Terza, proprio per sottolineare che non vogliamo essere una meteora: con grande entusiasmo Cristian Pellegrino, ex giovanili del Lugano e ora mister del Team Ticino, ha abbracciato l’iniziativa aiutandomi anche a formare il gruppo. E poi lo staff, senza il quale non riuscirei a fare tutto quello che c’è da fare, gli sponsor, che stanno credendo in noi, e il gestore del campo, Enzo Rinaldi, che ci ha dato modo di sfruttare per allenamenti e partite il campo del paese nonostante gli impegni dell’Olimpia 2002 in Promozione. Siamo riusciti ad arrivare a 25 tesserati, che per essere una nuova realtà considero già un buon traguardo, e oltretutto crea una sana concorrenza interna che dà più stimoli ai ragazzi. Spero che anche il paese apprezzi strada facendo e ci dimostri il proprio sostegno venendo a tifare per noi la domenica».

La prima giornata non è andata bene, ma c’è tutto il tempo per migliorare: la Asd Ponte Tresa è uscita sconfitta dal proprio campo per 1-4 contro il France Sport, una delle squadre favorite per la vittoria finale del girone B di Terza Categoria, dopo il vantaggio iniziale di capitan Daniel Nania, una delle “stelle” della squadra.

Lo staff della Asd Ponte Tresa

Presidente Mario Colabufo

Vice presidente Davide Cutuli

Dirigenti Stefano Meloro, Osvaldo Cutuli, Stefano Zamprogna, Samuele Morello, Veronica Radicia

Allenatore Cristian Pellegrino

All. portieri Antonio Acclavio

La rosa

Daniel Nania capitano

Andrea Caverzasi vicecapitano

Alessandro Federico

Giuseppe Brunacci

Andrea Mondin

Lorenzo Cammarata

Meloro Luca

Gentile Alessandro

Centorrino Lorenzo

Invidia Simone

Mancuso Simone

Londino Marco

Cunsolo Filippo

Mirante Luca

Cammarata Tommaso

Fiorillo Sonny

Fiorillo Dennis

Calao Claudio

Schipani Pasquale

Esposito Domenico

Cernuto Alberto

Matarise Antonio

Fontana Francesco

Castagna Domenico

Lombardo Nicholas

Foresta Antonio

Morello Stefano