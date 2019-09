Nei cieli del Varesotto va in scena la potenza di Leonardo

Se vedete e soprattutto sentite parecchi velivoli sorvolare i cieli della provincia, non allarmatevi si tratta di una esibizione fatta in occasione della manifestazione di “In Leonardo, insieme”: una giornata dedicata ai dipendenti del gruppo Leonardo, che lavorano presso gli stabilimenti lombardi di Vergiate, Venegono Superiore e Nerviano, e ai loro familiari. Il gruppo, leader nel settore dell’aerospazio, in Italia dà lavoro a oltre 30mila dipendenti nei 42 stabilimenti della Penisola, nelle due ultime domeniche, 22 e 29, di settembre ha aperto le porte in un’atmosfera informale e conviviale, condividendo i molteplici aspetti dell’attività lavorativa in Leonardo.

I risultati ottenuti da Leonardo, oltre 12 miliardi di euro di ricavi e 15 miliardi di euro di ordini conseguiti nel 2018, sono una chiara testimonianza della qualità del lavoro che ogni giorno viene effettuato, nel mondo, dalle 46 mila persone di Leonardo che, insieme alla filiera, lavorano per creare un percorso sostenibile di crescita comune.

In Lombardia gli oltre 6300 dipendenti di Leonardo avranno la possibilità di visitare domenica 22 settembre i siti di Vergiate, Venegono e Nerviano, in cui sono prodotti i più moderni elicotteri, velivoli da addestramento, sistemi radar, sensori, e tecnologie spaziali per un’ampia serie di applicazioni. La Lombardia è fortemente rappresentativa della varietà del business e delle competenze industriali di Leonardo sia attraverso i diversi stabilimenti presenti nella storica “provincia con le ali” (Varese), sia con i siti di Milano, Brescia, Como e con il Centro Spaziale del Lario di Telespazio.

Nei siti Leonardo in Lombardia lavora il 9,2% del totale degli occupati nella manifattura ad alta tecnologia della Regione. Gian Piero Cutillo, capo della divisione elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: «Siamo particolarmente orgogliosi di aprire le porte dei nostri stabilimenti lombardi in occasione dell’appuntamento “In Leonardo, insieme” di domenica 22. Per la prima volta l’evento si svolge in contemporanea su tutto il territorio italiano ed è l’occasione per far conoscere quel patrimonio tecnologico che rende Leonardo uno dei principali motori di innovazione e progresso del Paese. Nello specifico, a Vergiate, Venegono Superiore e Nerviano i dipendenti dei singoli stabilimenti, con i propri familiari e amici, entreranno in contatto con un’assoluta eccellenza tecnologica di livello internazionale in campo elicotteristico, aeronautico, sistemistico e spaziale. È a Vergiate, ad esempio, che nascono alcuni degli elicotteri di maggior successo sul mercato mondiale, come l’AW139, di cui abbiamo appena celebrato la consegna della millesima unità in soli 15 anni. È a Nerviano, inoltre, che vengono realizzati alcuni dei sistemi radar e sensori più sofisticati in assoluto e tecnologie per impieghi spaziali in importanti missioni di rilevanza internazionale. Ognuno dei successi che otteniamo è frutto dell’impegno collettivo e delle competenze e dell’impegno individuale. È giusto riconoscere il valore del contributo di ognuno e renderne partecipi i nostri cari».

Lucio Valerio Cioffi, capo della divisione velivoli di Leonardo, ha aggiunto: «Sono particolarmente orgoglioso per questa iniziativa che consentirà ai miei colleghi, con i propri cari, di vivere per un giorno il luogo dove quotidianamente tutti insieme lavoriamo per raggiungere obiettivi sfidanti e per volare alto nei cieli di tutto il mondo. I nostri velivoli da addestramento sono considerati una eccellenza a livello mondiale. L’M-346 equipaggia alcune delle forze aeree più esigenti al mondo mentre il nuovo arrivato, l’M-345, è già stato scelto dalla nostra Aeronautica Militare ed è destinato a diventare il nuovo velivolo delle Frecce Tricolori. Le risorse umane, la loro passione e motivazione, sono il motore della nostra azienda perché come ci insegna il mito di Icaro è l’uomo che sfida la natura per tentare l’impossibile».