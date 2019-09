Nuova stagione teatrale al Popolo e al Condominio: ecco le novità

Si spengano le luci, si alzi il sipario e si dia il via allo spettacolo: la stagione teatrale 2019/2020 dei teatri di Gallarate è pronta ad andare in scena, a offrire grandi spettacoli per tutti i gusti e a intrattenere i cittadini con cabaret, opera, family show e musical.

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, la conferenza stampa ufficiale ha presentato la nuova programmazione teatrale della stagione entrante, esponendo la rassegna di spettacoli che animeranno il Teatro Condominio e il Teatro del Popolo di Gallarate.

«Si tratta di una programmazione caratterizzata da intelligenza» ha dichiarato l’assessore alla cultura Massimo Giuseppe Palazzi, spiegando la strategia di identificazione artistica concepita per i due teatri: «bisogna tenere conto delle differenze sostanziali tra i due teatri, e del profilo dell’utenza che li frequenta». Per questa ragione le scelte di programmazione dei due teatri saranno differenti, con l’obiettivo di soddisfare tutti i gusti e tutti i generi possibili, per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile.

Proprio così: «”Il massimo possibile” dovrebbe essere il titolo di questa stagione», ha aggiunto Rosanna Bergonzi, rappresentante della società “Melarido”, che gestisce i due teatri-, riferendosi all’impegno impiegato per poter realizzare una programmazione il più completa, interessante e ricca possibile, unendo grandi classici a nuove proposte di ogni genere.

Così, il Teatro Condominio sarà la casa della commedia brillante, dei comici e degli attori più gettonati, del balletto e dei “family show”, senza dimenticare opera, gospel e musical. Per il Teatro del Popolo ci sarà una nuova tendenza, maggiormente legata al coinvolgimento degli artisti del territorio.

I nomi che più saltano all’occhio? Ecco Lillo & Greg, Giovanni Vernia, Katia Follesa e Angelo Pisani, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Vincenzo Albano, Pino Insegno e Gabriele Cirilli, quest’ultimo con un appuntamento speciale per l’ultimo dell’anno. E ancora: la riproposizione teatrale di “The Wall” dei Pink Floyd con i Publius Enigma, Il Rigoletto, il gospel -a ridosso del Natale- e i musical della domenica su Aladin, le principesse e Alice nel paese delle meraviglie.

Per il programma completo visitare il sito del Teatro del Popolo e del Teatro Condominio.

Sarà possibile acquistare i biglietti online o nelle biglietterie di Gallarate: Biblos venderà solo i biglietti per il Teatro del Popolo (lun-ven 10-12 e 16-18), mentre al Teatro Condominio saranno acquistabili abbonamenti e biglietti singoli secondo tre aperture settimanali, di cui per il momento è nota solo quella di sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle 19.