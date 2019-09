Openday al Centro di cultura musicale per scoprire il piacere di suonare

Con settembre inizia un nuovo anno scolastico al Centro di cultura musicale di Viggiù, la scuola di musica nata dall’attività della Filarmonica Puccini

Per chi volesse conoscere da vicino questa bella realtà della Valceresio, domenica 22 settembre, in occasione di “Pittori e scultori nei cortili“, il Centro sarà con un proprio gazebo in piazza Albinola, a partire dalle 10. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, è in programma l‘open day nella sede di Baraggia.

I corsi di formazione musicale si avvieranno lunedì 30 settembre, e anche quest’anno sarà riproposta l’iniziativa “SaràBanda“, con lezioni gratuite per i bambini e i ragazzi nati fra il 2006 e il 2010 che si avvicinano allo studio di uno strumento a fiato.

Per le iscrizioni e ogni informazione la segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.

Per essere informati su iniziative e concerti ci sono un sito e la pagina Facebook

Qui potete scaricare la brochure di presentazione