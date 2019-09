Ospiti e residenti ai fornelli: così la Festa dei Popoli

Sono state tante le persone che, tra venerdì 6 e domenica 8 settembre, hanno partecipato alla Festa dei Popoli di Castello Cabiaglio: è stato un via vai di ospiti e locali, come accade o dovrebbe accadere nel mondo. Le famiglie e le comunità straniere hanno offerto il loro tempo e le loro specialità culinarie; gli ospiti la loro competenza o la loro arte.

E’ un appuntamento che, chiudendosi, si rinnova nelle motivazioni e nello spirito perché Il paese ha visto collaborare tante persone diverse, in modo attivo e spontaneo, e ha ospitato interventi di qualità: la testimonianza di Nessuno escluso, l’esperienza intensamente umana di Valerio Raffaele, la competenza istruttiva di Raffaele Masto e Maurizio Ambrosini, l’impatto dell’arte degli artisti di Teatro periferico. Non vi è dubbio che chi è venuto se ne è tornato a casa con un bagaglio di stimoli o forse anche di idee nuove.

Tutto ciò – si badi – non è avvenuto in vetrina, come nei grandi magazzini, ma per le strade e tra la gente: tra i prodotti del mercato del Giusto InPERFETTO, tra i profumi della varietà e le note dei musicanti. Davvero chi è passato da Castello Cabiaglio in questi giorni ha portato a casa informazioni e gusto. Il piacere di arricchirsi e l’arricchimento del piacere. Un nesso, questo, che già invita alla prossima edizione.

(a cura di Chiara Cantagalli)