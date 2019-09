Parravicini in azzurro agli Europei under 18 di “3 contro 3”

È pronto a una bella esperienza con addosso la maglia azzurra, Matteo Parravicini, il 18enne cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Varese che nella prossima stagione giocherà in A2 a Bergamo dopo aver già fatto esperienza in B a Oleggio.

Parravicini infatti è in procinto di disputare gli Europei di 3 contro 3 in programma a Tbilisi, capitale della Georgia: l’Italia sarà inserita nella pool D insieme alla Serbia e alla Romania e giocherà le partite del gironcino di qualificazione venerdì 6 settembre. La nazionale sarà formata, oltre che dal talento varesino, da Marco Borsetto (Padova), Simone Doneda (Sant’Elpidio ma ha esordito in Serie A con Trento) e Niccolò Filoni (Rieti, scuola Bassano); rispetto al torneo di qualificazione vinto a Rieti a inizio agosto, Borsetto ha preso il posto di Gianmarco Arlati.

Il torneo continentale vede in lizza 12 squadre maschili (quella azzurra sarà guidata da Andrea Capobianco) e altrettante femminili (ma l’Italia non si è qualificata con le ragazze); le partecipanti sono suddivise in quattro girone da tre team ciascuno: le prime due di ogni raggruppamento accedono alla seconda fase a eliminazione diretta. Domenica 8 settembre si disputeranno le finali.