Il programma di (M)eat in Busto per scoprire la cotoletta alla bustocca

Giovedì si toglierà finalmente il velo sulla cotoletta alla bustocca. Dopo il rinvio per il maltempo lo Show Cooking con Jerry Alotta, ex finalista Masterchef 2019 e presentazione ufficiale della cotoletta “La Bustocca” è per giovedì 12 settembre.

L’evento in Piazza Vittorio Emanuele II, patrocinato dalla Città di Busto Arsizio e dal Parco Alto Milanese, è calendarizzato nell’utimo Giovedì con l’apertura serale dei negozi, nel contesto della manifestazione Busto Estate 2019. Grandi Ospiti, stand enogastronomici, musica e spettacolo animeranno la piazza sino a tarda ora. L’evento gratuito (sino a esaurimento scorte e raggiungimento capienza massima della piazza) è organizzato da Royal Time e Gruppo Coronado.

PROGRAMMA

ore 18.00 Apertura (M)eat in Busto Village

ore 20.00 Inaugurazione dell’evento alla presenza delle autorità cittadine

ore 20.15 Intervento del Salumificio Bustese

ore 20.30 Show cooking di Jerry Alotta

ore 21.00 Intervento Dott.ssa Monia Farina (Nutrizionista)

ore 21.30 Intervento Lucia Sapia (Campionessa del Mondo di gelato)

ore 21.45 Intervento Giancarlo Samaritani, “Cultura dei Popoli e del Caffè”

ore 22.00 Performance live Viola Valentino

ore 22.30 Speciale programma Viola Valentino

Special guest VIOLA VALENTINO

ore 23.00 Official dinner presso Ristorante Kaiseki a Legnano

(Menù Fisso a pagamento su prenotazione €26,00 escluse bevande)

Coreografie a cura di Anna Mondini (Fashion Evolution Company – Busto Arsizio)