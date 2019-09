Punta in testa da cinque api, Denise Zimmerman vince lo stesso

Mentre scendeva dalla Rasa, la campionessa svizzera Denise Zimmerman, prima classificata nella Kratos 90 donne, è stata punta da cinque api in testa. Ha sofferto non poco a causa di questo imprevisto ma poi il dolore ha lasciato il posto alla tensione agonistica. È la stessa Zimmerman che, non appena tagliato il traguardo del Campo dei Fiori Trail, ha raccontato l’episodio (guarda il video) agli organizzatori. L’atleta svizzera ha anche sottolineato la bellezza del percorso – soprattutto le salite – e la partecipazione del pubblico che ha sostenuto gli atleti lungo il percorso.

