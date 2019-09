“Quello che i commerciali devono sapere”. L’incontro organizzato dalla Camera di Commercio è in programma per giovedì 26 ottobre, alle 9 e 30 al Centro Congressi Ville Ponti. L’incontro si propone di focalizzare l’importanza sul reparto commerciale in fase contrattuale con clienti e fornitori, analizzare i rischi e le opportunità per le vendite e gli acquisti e stimolare la comunicazione tra il reparto commerciale e quello amministrativo. Si rivolte a imprese e associazioni di categoria.

Programma:

9.30 Apertura dei lavori Camera di Commercio di Varese

9.45 EXPORT

Problematiche IVA

Incoterms a confronto

Dual Use e documentazione Export

Origine della merce

IMPORT

Nomenclatura doganale e dazi all’importazione

Come acquistare in esenzione daziaria

Bolletta doganale: controllo dei dati

INCOTERMS A CONFRONTO

AEO: Accenno sull’importanza competitiva nel futuro

Business in progress: spazio ai casi particolari e ai quesitispecifici dei partecipanti

13.30 Chiusura dei lavori

RELATORE:

Mattia Carbognani – esperto Unioncamere Lombardia

COME PARTICIPARE

Per iscriversi selezionare il tasto blu “Iscrizione” in alto a destra.

Iscrizioni online entro il 23 settembre 2019.

COSTI:

La partecipazione è gratuita per le aziende con sede e/o unità locale in provincia di Varese. Per le imprese fuori provincia la quota di partecipazione pro-capite è di: euro 61,00 (IVA compresa) da versare entro il 23 settembre 2019 con la seguente modalità: bonifico bancario a favore di PROMOVARESE – azienda speciale della Camera di Commercio di Varese – Causale: “partecipazione al Seminario lombardiapoint 26 settembre 2019” IBAN IT 35 Z 05696 10800 000009800X63;