Ripartono da “Buonanotte, coniglietto!” le letture per piccolissimi

Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri dei #piccolilettoriforti di Nati per leggere alla Biblioteca civica di Marchirolo.

L’appuntamento è per giovedì 12 settembre alle ore 10.30 con “Buonanotte, coniglietto!”: il piccolo protagonista deve essere messo a letto, ma per convincerlo servirà l’aiuto di tutti i bimbi presenti per la lettura ad alta voce, rivolta ai lettori più giovani, indicativamente fino ai 3 anni di età.

Evento gratuito senza bisogno di prenotazione.

La Biblioteca è in via Dante 17, a Marchirolo.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca@comune.marchirolo.varese.it oppure 371 172 0112.