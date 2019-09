Sabato l’ultimo saluto a Carmine Gabriele

Una morte insensata, come lo sono tutte le morti sul lavoro.

Anche quella di Carmine Gabriele, scomparso in Brianza durante il turno di lavoro come autotrasportatore, schiacciato da un carico di legname.

Per l’uomo, originario della Calabria e residente a Uboldo non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo saluto a Carmine verrà dato domani, sabato 28 settembre alle ore 15.30 alla chiesa di Uboldo.

Ne danno l’annuncio i tanti colleghi e compagni di lavoro che saranno presenti per far sentire in maniera forte la vicinanza alla famiglia, ma anche per protestare contro la piaga degli infortuni sul lavoro, una piaga sempre evitabile.

Al funerale i tanti autotrasportatori saranno presenti coi mezzi utilizzati ogni giorno sulle strade della Lombardia e non solo: vicino al sagrato della chiesa è previsto un presidio di lavoratori sui camion.