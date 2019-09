Autostrasportatore 49enne muore travolto dal carico

(immagine di repertorio)

Prosegue la tragica serie di incidenti sul lavoro in Lombardia, in un settembre costellato di croci in diversi settori, da quello agricolo all’industria all’edilizia.

Questa mattina poco prima delle 8, a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza, un autotrasportatore di 49 anni è morto schiacciato da un carico di pannelli in legno.

L’incidente è avvenuto in un cantiere in via Agnesi. L’uomo, Gabriele Carmine, originario di Corigliano Calabro (Cs) e residente ad Uboldo, è sceso dal mezzo per slegare i pannelli e scaricarli quando il carico gli è improvvisamente crollato addosso.

Sul posto per tentare di salvarlo sono giunti i soccorsi medici e i Vigili del fuoco di Monza, ma quando l’uomo è stato estratto era ormai senza vita.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Desio.