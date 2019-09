Sala affollata per ascoltare le memorie di Renzo Dionigi

Aula magna affollata per ascoltare «La corsia della memoria», l’autobiografia scritta dal professor Renzo Dionigi. Nell’incontro nell’aula magna dell’Università dell’Insubria sono arrivati in molti per ascoltare la vita dell’ex rettore dell’ateneo, uno dei più importanti chirurghi che la città abbia avuto.

Tra i presenti la sua famiglia: la moglie e i figli, ma anche personaggi istituzionali a iniziare dal Presidente lombardo Attilio Fontana e dal sindaco Davide Galimberti.

A fare gli onori di casa l’attuare Magnifico Angelo Tagliabue che lo ha presentato per poi lasciare spazio ai tanti racconti di una vita ricca di storia e di passioni.

Come ci ha raccontato lui stesso in questa intervista