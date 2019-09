Saronno, piano d’intervento per la creazione di due nuovi campi di paddle

Nota del Comune di Saronno

Aumenta l’offerta sportiva della città di Saronno. Nell’area di proprietà di Saronno Servizi Spa, collocata in via Piave, alle spalle del Pala Exbo, verranno realizzati due campi di paddle, il nuovo sport assimilabile al tennis e che si stà affacciando in questi ultimissimi anni in Italia.

La decisione è stata definita dal Consiglio comunale durante la seduta che si è svolta giovedì 26 settembre, e nella quale si è appunto votato sul Programma di intervento relativo alla costruzione di queste nuove strutture. «Saronno è certamente una realtà ricca di importanti attività sportive grazie anche al lavoro delle tante e importanti associazioni sportive. Le discipline sportive sono fondamentali per una crescita sana soprattutto dei più piccoli. Dal nostro punto di vista, il pubblico ha il dovere di cercare di mettere nelle migliori condizioni le associazioni e i nostri concittadini affinché si possa garantire loro la migliore offerta sportiva. Questo intervento non solo conferma la nostra volontà di mettere al centro lo sport con investimenti concreti e la realizzazione di manifestazioni di carattere internazionale, ma anche di voler aumentare l’offerta sportiva per la cittadinanza», afferma il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.

«I campi – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Lucia Castelli durante il suo intervento in Consiglio – saranno costruiti secondo gli standard fissati dalla Federazione Italiana Tennis, e le relative strutture saranno coperte e prefabbricate».

«Si tratta certamente di una bella novità per la città. Stiamo già pensando ai corsi specifici per bambini e per adulti grazie alla preziosa collaborazione con una delle tante eccellenze sportive presenti a Saronno, l’University of tennis. Ci sarà anche la possibilità di affittarsi i campi ai privati per allenamenti e partite», ha affermato Katia Mantovani, amministratore unico della Saronno Servizi dilettantistica.