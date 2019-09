Schianto sulla statale, traffico in tilt e sei feriti

Una statale bloccata, lampeggianti e auto distrutte. E sei persone – tra cui giovanissimi – finite all’ospedale in codice giallo.

Oggi, sabato 14 settembre, alle ore 20:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Lavena Ponte Tresa lungo la strada statale 233 della Valganna per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino e della stazione di Marchirolo, due autovetture si sono scontrate frontalmente.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, trasportati in codice giallo all’ospedale con un’ambulanza della Padana emergenza e una dell’Sos di Cunardo: si tratta di quattro donne fra 23 e 53 anni e due uomini di 27 e 55 anni.

L’arteria stradale è rimasta a lungo chiusa al traffico.