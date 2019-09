Sempre più italiani si recano all’estero per curare i loro denti

L’introduzione della moneta unica europea nel 2000 ha aperto svariati orizzonti relativi a diversi campi, uno tra tanti il turismo dentale. Dati alla mano, è possibile constatare che sono sempre più numerosi gli italiani che decidono di affidare la cura dei loro denti a professionisti che operano fuori dal territorio italiano, in particolar modo in Croazia.

I motivi che portano la popolazione italiana a ricercare servizi fuori dal nostro bel Paese sono diversi, ma spicca su tutti la convenienza. Ebbene sì, sembra che curare i propri denti all’estero sia molto più conveniente che farlo rimanendo in Italia, sebbene alla spesa del lavoro vero e proprio vadano aggiunti i costi del viaggio e della permanenza sul luogo prescelto.

Dentisti all’estero: qualità e convenienza

Alla convenienza dello scegliere un dentista all’estero, si affianca la qualità che i centri in Europa garantiscono. Ognuno di noi sa benissimo quanto i prezzi delle spese dentistiche in Italia aumenti sempre più, in maniera esponenziale, ogni anno che passa. Al contrario, i centri dentistici all’estero, sembrano mantenere prezzi molto contenuti, nonostante la grande qualità che offrono ai loro pazienti. Come detto in precedenza, tra le tante opzioni all’estero, la scelta di un dentista in Croazia è senza dubbio tra le più quotate.

Una delle aziende più in vista, proprio nel territorio croato è Dentalsan, una clinica facilmente raggiungibile in aeroporto, collocata in una zona di mare e che permette ai clienti di poter effettuare la prima visita in Italia e di recarsi sul posto solo nel momento in cui dovranno essere effettuati gli interventi, magari unendo una bella vacanza al mare alle operazioni che dovranno svolgersi in clinica.

Al primo posto in questa clinica vengono messe l’attenzione alle problematiche del cliente con il quale si va a creare una vera e propria empatia, la qualità dei servizi che vengono offerti e la convenienza rispetto ai prezzi molto più alti che bisognerebbe affrontare in Italia.

Fino a qualche tempo fa, le persone che decidevano di recarsi all’estero per la loro cura dentale erano mal viste, in quanto il pensiero comune andava subito alla bassa qualità o alla mancanza di igiene. Questo concetto è totalmente da sfatare, in quanto la qualità dei servizi offerti dalle cliniche all’estero è davvero altissima e l’igiene è sempre al primo posto.

Se i prezzi sono nettamente inferiori a quelli italiani i motivi sono diversi. Di sicuro, ciò è dovuto anche al diverso tenore di vita che caratterizza i paesi come la Croazia rispetto all’Italia.

I vantaggi di Dentalsan

Affidarsi ad una clinica come Dentalsan è senza dubbio molto conveniente, oltre che per il prezzo ridotto, anche per diversi fattori: