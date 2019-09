Settembre, un mese di feste in valle Olona

C’è davvero l’imbarazzo della scelta fra i numerosi eventi in programma nel mese di settembre in valle Olona. Fra celebrazioni religiose, sagre di paese e momenti dedicati allo sport e alla natura, non si avrà tempo di rimpiangere la fine delle vacanze estive. Ecco una carrellata degli appuntamenti fra i quali sarà possibile scegliere.

Castellanza

Dal 5 al 9 settembre sarà il momento della ‘Festa degli oratori’ castellanzesi, con momenti di preghiera, tornei sportivi, spettacoli e concerti presso l’oratorio Sacro Cuore. Venerdì 6 settembre l’incontro con l’atleta paraolimpico Daniele Cassioli.

Il 6-7-8 settembre festa della birra con Beer in Park alla Corte del Ciliegio con cinque birrifici artigianali da non perdere. Qui le info

Il 13 settembre a Castellanza non si cena a casa: l’appuntamento è infatti in piazza San Bernardo con la prima edizione del ‘Pic-nic solidale sotto le stelle’, organizzato con la finalità di sostenere i progetti di Caritas, Cav e Mensa del Padre Nostro. Qua tutte le info

Il 21 settembre, in occasione della giornata mondiale per la malattia di Alzheimer, si terrà alle ore 15 una camminata solidale presso il parco Alto Milanese (ingresso da via Azimonti).

Castiglione Olona

Dal 4 all’8 settembre si celebra la festa di S. Nicola. Sabato 7 la serata prevede intrattenimento musicale e a seguire i fuochi d’artificio; domenica 8 alle 18 il culmine delle celebrazioni religiose con la S. Messa solenne in Madonna in Campagna e alle 20.30 la processione con la statua del santo per le vie del paese.

In occasione del Flowertherapy day, il 24 e il 25 settembre al castello di Monteruzzo si terrà il laboratorio esperienziale ‘Vivere qui ed ora’, dove si conosceranno meglio i rimedi floreali per aiutare il proprio benessere.

Il 29 settembre torna ‘Cammin facendo’, la camminata in compagnia per le vie del paese.

Fagnano Olona

Il 7 settembre l’Associazione negozianti fagnanesi darà il via alla ‘Mezzanotte bianca’, con i negozi aperti fino alle 24 e musica live, intrattenimento e spettacoli lungo le vie del paese.

Gorla Minore

Nella frazione di Prospiano torna la ‘Festa della Madonna dell’Albero’ al santuario di via Colombo: momenti di preghiera, stand gastronomico, giochi per i bambini e musica intratterranno i prospianesi dal 6 al 9 settembre, quando la festa si concluderà con la tradizionale benedizione delle auto. Qua tutte le info.

Il 14 e il 15 settembre il parco di Villa Durini sarà il protagonista di ‘Amusing Park’: un evento organizzato dai ragazzi del Centro Musicale del paese all’insegna della musica, dell’arte e del cibo di strada. Momento clou la jam session di sabato alle 18.30, quando il palco sarà aperto a tutti.

Avis Gorla Minore festeggia il 60° anniversario dalla sua fondazione e per l’occasione organizza tre giorni all’insegna dell’impegno e della condivisione: il 25 settembre a Gorla Maggiore ci sarà la possibilità di seguire una lezione sulle manovre salvavita pediatriche; mentre il 28 settembre al teatro Tiglio di Marnate si terrà uno spettacolo di cabaret. Domenica 29 settembre dopo la S. Messa delle 18 un momento di incontro e festa con la consegna dei diplomi e delle benemerenze ai donatori e infine una cena nel cortile del Collegio Rotondi.

Gorla Maggiore

L’amore per la natura sarà protagonista della ‘Giornata dell’ambiente’ gorlese: sabato 21 settembre ci sarà la possibilità di partecipare ad una camminata con pulizia del bosco, attraversando il Percorso Vassallo verso la Baragiola. La partenza è prevista per le 10.30 alla Cascina Bulota.

Marnate

Dal 5 al 9 settembre torna la Festa di Nizzolina: nella frazione, per la festa di S. Maria Nascente, ci saranno momenti di preghiera ad altri di festa e musica, con l’apertura dello stand gastronomico, mercatini e fuochi d’artificio. Qua tutte le info.

Mercoledì 11 settembre ci sarà la possibilità di unire solidarietà e sport, esplorando i luoghi più significativi di Marnate: l’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori e Mutilati e Invalidi del Lavoro) e alcune associazioni locali, daranno vita a ‘Marnate Cammin-ABILE’, una camminata per le vie del paese con una finalità sociale. Qua tutte le info.

Il 13-14-15 settembre sarà il momento dell’attesa sagra di S. Croce, con momenti religiosi in parrocchia e altri di festa alle scuole medie, fra musica, intrattenimento e spettacolo pirotecnico, con lo stand gastronomico sempre attivo. Qua tutte le info.

Olgiate Olona

Dal 6 all’8 settembre torna la ‘sagra del Gerbone’, con venerdì un concerto degli Zero Alibi (Cover di Vasco Rossi) e le serate danzanti previste di sabato e domenica. Momenti clou la disputa del torneo di calcio ‘Memorial Giacomo Grasso’ e lo spettacolo pirotecnico di domenica sera. Stand gastronomico sempre aperto.

Il 26 settembre tutta l’attenzione sarà dedicata ai nostri amici a quattro zampe che hanno subito un trauma, ad esempio uno spostamento dal luogo di origine: al teatrino di Villa Gonzaga alle 21 ci sarà una serata di formazione con la dottoressa Elea Garoni, così da essere preparati e accudire i propri cani al meglio.

Venegono Superiore

Sabato 7 settembre si farà festa per le strade di Venegono, con musica, stand gastronomico e intrattenimento grazie alla ‘Mezzanotte bianca’. L’evento inizierà alle 19 e le vie interessate saranno via Marconi, Busti, Baracco e Cesare Battisti.

Avete già qualche idea sugli eventi a cui prenderete parte? Potrete pubblicare le foto dei vostri momenti alle feste sul gruppo facebook di VareseNews ‘Oggi in valle Olona’ così da aiutarci a raccontare la vivacità di questa zona della provincia e l’impegno che tutti i volontari investono nella riuscita delle diverse manifestazioni.