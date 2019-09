Un pic-nic solidale sotto le stelle per aiutare chi fa del bene

Appuntamento venerdì 13 settembre alle ore 20,00 in piazza San Bernardo con la prima edizione del “Pic-nic solidale sotto le stelle”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castellanza in collaborazione con la Comunità Pastorale di San Giulio e San Bernardo, è un’ottima occasione per incontrarsi, fare nuove conoscenze e anche un gesto concreto di solidarietà: sarà infatti possibile offrire un piccolo contributo per sostenere i progetti di Caritas, Cav e Mensa del Padre Nostro.

Partecipare è molto semplice: è possibile portarsi la cena da casa oppure acquistarla presso gli esercizi commerciali che si affacciano sulla piazza e più precisamente:

Bar Canfino di Passuello Giampiero – via Papa Giovanni XXIII 12 – Tel 0331.481979

Gelateria Dolce Capriccio di Diana Luigi – via San Camillo 2 – Tel. 0331.489004

Bar Al Cascinone di Ciaccia Angelo – via Col di Lana 5 – Tel. 347.7601319

Esercizio Commerciale “Bollicine Ribelli” vendita vini Via Col di Lana 2 –Tel. 375.5903633

P.E. “Delizie di Sicilia” – via C. Battisti 32 – Tel 346.6421127

Si chiede soltanto di comunicare il numero delle persone che intendono partecipare, per poter predisporre i tavoli con i posti necessari, al seguente indirizzo mail: picnicsolidale.adesioni@comune.castellanza.va.it.

In caso di pioggia o maltempo la cena sarà effettuata nella palestra dell’Oratorio San Giuseppe.

L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare la Comunità Pastorale che ha inserito questa proposta nel calendario delle manifestazioni previste per la festa della Parrocchia San Bernardo e tutte le associazioni che si sono rese disponibili ad organizzare l’evento, e che trovate sulle locandine che lo pubblicizzano.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riscoprire la voglia di stare insieme, nei quartieri della nostra città e coltiviare i legami di vicinato che favoriscono una convivenza attenta ai bisogni di tutti, anche di quelli che si sentono più soli e in difficoltà.