Torna a Prospiano la festa della Madonna dell’Albero

Attesa da tutta la comunità prospianese, torna anche quest’anno la festa della Madonna dell’Albero.

Il primo weekend di settembre, momenti religiosi e di aggregazione animano il caratteristico santuario di via Colombo, situato fuori dal centro cittadino, in mezzo ai campi che delimitano la zona industriale di Gorla Minore. Una celebrazione che nel corso del tempo è cambiata, ma che ha saputo contraddistinguersi sempre per una gran partecipazione: dagli anni ’70 al 1986 la statua della Madonna arrivava in paese in elicottero; dal 1988, invece, i momenti più importanti della festa religiosa sono tornati al santuario, lasciando in parrocchia i riti di preghiera della seconda settimana.

Passione e fede muovono ogni anno il gruppo di volontari, che, immancabilmente, danno vita a un vasto programma di eventi, che riuniscono la frazione gorlese per circa dieci giorni.

Si inizia venerdì 6 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale con un concerto organistico in occasione del 50° Anniversario dell’organo.

Il giorno successivo, il 7 settembre, al santuario della Madonna dell’Albero alle 18.30 verrà celebrata la S. Messa; a seguire l’apertura del banco di beneficenza e dello stand gastronomico. La serata di sabato sarà poi animata dallo spettacolo dei “Gentlemen for a night” che animeranno la serata con l’energia del rock’n roll degli anni ‘60.

Domenica 8 settembre il clou delle celebrazioni religiose e non: alle 7.45 la prima Messa, seguita dalla Messa solenne delle 10.30. Subito dopo ci sarà l’offerta e la vendita di torte e il pranzo. Il pomeriggio sarà suddiviso fra alcuni momenti di preghiera ad altri di gioco e divertimento dedicati ai più piccoli, ma non solo.

Chi parteciperà infatti alla proposta di gioco, prevista al santuario dalle 14 alle 18, potrà immergersi in atmosfere d’altri tempi: grazie alla “Ludoteca del tarlo” ci si potrà dividere fra rompicapo in legno, una pista di ciclo-tappo e un mini laboratorio di costruzione delle trottole con materiale di riciclo. Giochi sani e intelligenti offerti a grandi e piccini per trascorrere ore divertenti in armonia.

Alle 20.30 la recita del S. Rosario, a seguire il concerto della Banda e per finire lo spettacolo pirotecnico, previsto alle 22.45.

Lunedì 9 settembre sarà il giorno dedicato alla tradizione: dopo la benedizione dei bambini delle 16 e la recita del rosario delle 18, i fedeli si riuniranno alle 20.30 per la S. Messa e l’attesissima benedizione delle auto (qui com’era andata lo scorso anno). Un rito che richiama quanto era solito avvenire negli anni ’50, quando al santuario arrivavano tanti bustocchi con carri e buoi per richiedere la protezione della Madonna.

Ogni anno è possibile vedere vetture, ma anche tante biciclette, moto e motorini mettersi in fila per ricevere prima la benedizione e poi per scortare la statua della Madonna, dal santuario fino alla Parrocchia della frazione gorlese. Una tradizione che ha conquistato generazioni di prospianesi che, fin da piccoli, partecipano volentieri a questo momento: non è infatti raro vedere bambini con le loro biciclette con le rotelle aspettare in fila per ricevere la benedizione.

Da quel momento, per una settimana, la statua resterà nella chiesa di Prospiano, dove ogni giorno si terranno momenti di preghiera per tutta la comunità. Il lunedì successivo, il 16 di settembre, i fedeli riaccompagneranno la statua al santuario, concludendo così le celebrazioni.