Una settimana sulle nuvole

Oggi, lunedì 23 settembre, alle 9.50 si celebrerà l’equinozio d’autunno. A guardare fuori dalla finestra la notizia è già bruciata: nuvole, pioggerellina, e clima fresco sono più che indizi per non riconoscere che l’estate è oramai un ricordo. Ma questo tempo ricco di umidità non è destinato a durare.

SITUAZIONE – Secondo il Centro Geofisico Prealpino, quello che stiamo vivendo è la coda di “una debole perturbazione atlantica attraversa che oggi la Lombardia da Ovest ad Est. Nei prossimi giorni correnti occidentali alterneranno sole a passaggi nuvolosi, probabilmente senza pioggia. Le temperature oscilleranno attorno alla media stagionale. Oggi alle ore 9:50 equinozio di autunno“.

PREVISIONI – Oggi, lunedì, “inizialmente cielo coperto con piogge intermittenti perlopiù su Alpi e Prealpi in graduale spostamento verso Est. Limite neve verso 2700 m. Rari temporali. Nel pomeriggio ultime piogge su alta Valtellina, Bresciano e Mantovano mentre si apriranno schiarite soleggiate su Piemonte e Lombardia occidentale“.

Martedì “abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Fresco all’alba con brume e banchi di nebbia. Clima gradevole in giornata, massime in rialzo“.

Meercoledì: “Ancora in parte soleggiato ma con passaggi nuvolosi irregolari. Brevi piogge potrebbero interessare Bresciano e Veneto in serata. Altrove asciutto. Brume e banchi di nebbia durante la notte“.

TENDENZA – Giovedì 26 settembre: “Abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi a tratti estesi lungo le Alpi. Temperature nella norma stagionale. Venerdì 27 settembre: soleggiato con passaggi di nubi medio alte dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Massime 21/23°C“.