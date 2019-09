Si blocca la pompa, Sesto senz’acqua per qualche ora

L’amministrazione comunale e i tecnici di Alfa sono intervenuti nell’immediato per risolvere il problema alla pompa di San Donato che ha lasciato il paese senza acqua.

Un blocco alla macchina idraulica infatti, ha lasciato Sesto Calende con i rubinetti asciutti per circa due ore. Il guasto è stato segnalato da diversi cittadini intorno alle 19 e pochi minuti dopo, il vicesindaco Edoardo Favaron e i tecnici, erano sul posto per sbloccare la situazione.

Il disagio provocato dal blocco di una delle pompe principali del paese, è stato quindi risolto in poche ore, così come confermato dal vicesindaco raggiunto per telefono.