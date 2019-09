Il sindaco Bellifemine condanna le minacce a Gulino: “Sgomento e tristezza”

“Apprendo con sgomento e tristezza del messaggio intimidatorio ricevuto dalla Consigliera Daniela Gulino e voglio esprimere a nome mio e di tutta la coalizione la piena solidarietà a Daniela” lo afferma Irene Bellifemine sindaco di Malnate per la coalizione formata dalle liste civiche Malnate Sostenibile, Lista Insieme con Pd Malnate dopo la denuncia dell’ex candidata sindaco leghista Daniela Gulino sul ritrovamento di una busta con proiettili e minacce.

Il sindaco aggiunge: “Questi atti estremi e violenti non sono tollerabili in una società che si dice democratica. Noi siamo per il dialogo, il confronto aperto e trasparente e condanniamo ogni azione di questo genere. Da qualunque parte arrivi”.