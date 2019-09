Stop alla musica al sabato sera, il locale si arrende: “Troppe polemiche”

Da giorni va avanti una polemica che coinvolge un noto bar del centro di Busto Arsizio che organizza serate musicali al sabato per intrattenere i propri clienti (l’Amemi di via Roma). La vicenda è molto dibattuta sui gruppi social della città tra favorevoli e contrari a questo tipo di iniziative, riaprendo l’antico adagio che vuole Busto come una città morta dopo le 9 di sera.

La polemica scaturita dalle segnalazioni di un ex-consigliere comunale (Alberto Grandi) ha coinvolto anche l’assessore alla Sicurezza Max Rogora e ha portato il locale ad annullare l’evento previsto per questo sabato dopo i ripetuti controlli della Polizia Locale nelle settimane scorse: «Per ovvi motivi siamo costretti ad annullare l’evento» – scrivono i gestori sulla propria pagina facebook.

Il problema degli schiamazzi notturni è molto sentito in città e in particolare nel centro cittadino. C’è chi si lamenta di notti in bianco in via XX Settembre, chi non sopporta i ragazzi che si raggruppano davanti al negozietto h24 di via Bramante, chi non sopporta i disagi causati dal Latinfiexpo a Malpensafiere, chi se la prende con i ragazzi di piazza Garibaldi che fanno base nei pressi del Mc Donald, chi sostiene che piazza Vittorio Emanuele II sia invasa da giovinastri ubriachi e molesti oltre che da spacciatori.

In centro c’è un bar che vorrebbe prolungare l’apertura con un aperitivo lungo ma i proprietari ci stanno pensando su perchè le controindicazioni sono tante e il rischio di finire in polemica con i residenti nei dintorni è troppo alto.

Giusto o sbagliato che sia i cittadini di Busto Arsizio non sono amanti della vita notturna nella propria città. Meglio andare altrove per vivere la movida, magari a Legnano o a Gallarate se non addirittura a Milano, il centro che tutto inghiotte e digerisce e che lentamente sta lasciando il deserto civile intorno a sè. Nella metropoli si lavora e ci si diverte, a Busto si dorme.