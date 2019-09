Strasaronno, i ciclisti della Fiab Saronno Cilocittà faranno da apripista alla corsa

Domenica 15 settembre in occasione della 7a edizione della “STRASARONNO” organizzata da Fondazione CLS CLS Sport – G.A.P. Saronno – A.I.M.O. gruppetti di volontari di FIAB Saronno Ciclocittà faranno da apripista in bici alla corsa podistica cronometrata di 10 km e a quella non cronometrata di 5 km.

Le staffette di ciclisti precederanno i primi podisti per attirare l’attenzione dei passanti sull’arrivo degli atleti.

In questo modo gli organizzatori intendono raggiungere un duplice obiettivo per celebrare la SEM 2019: evitare l’uso di mezzi inquinanti per fare da apripista e promuovere le due modalità di mobilità sostenibile piedi+bici. Una simpatica iniziativa nata dalla collaborazione tra CLS – G.A.P. – A.I.M.O. e FIAB.