Sulla Via Francisca: tappa a Castellanza

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Castellanza.

Castellanza è l’ultimo comune della Valle Olona, a cavallo del confine con la città metropolitana di Milano. È attraversato dal fiume Olona, che taglia in due parti il territorio.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Castellanza:

Con Daniela Caprile, volontaria del gruppo stabile visite guidate, visitiamo la Villa Brambilla, sede del Comune di Castellanza.

Gianni Bettoni è assessore alla Cultura del Comune di Castellanza

Villa Porrini è il centro culturale delle attività del paese e ospita anche le scuole di musica

Una visita al B&B Piccolo Mondo Antico

A Castellanza anche la sede dell’ecomuseo della Valle Olona

Chiudiamo la visita a Castellanza pronti alle prossime tappe