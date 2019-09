Il Tar respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza sul mercato firmata dal sindaco

In data odierna, il Tribunale Amministrativo per la Lombardia ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’ordinanza emanata dal sindaco di Saronno Alessandro Fagioli in data 5 agosto 2019 e che ordinava lo spostamento temporaneo di alcuni banchi del mercato da via Vincenzo Monti, tra cui quelli dei ricorrenti, a Piazza dei Mercanti.

Tra le principali motivazioni il TAR ha affermato che nel “bilanciamento degli interessi coinvolti, le esigenze rappresentate dal provvedimento impugnato appaiono prevalenti”.

«Prendo atto della decisione del TAR che conferma la bontà del nostro provvedimento. Abbiamo sempre ritenuto che le motivazioni alla base della nostra decisione di rivedere la distribuzione dei banchi del mercato fossero assolutamente legittime e opportune per garantire la massima sicurezza ai nostri concittadini – commenta Fagioli -. In Consiglio Comunale, soprattutto nell’ultimo periodo, alcune delle opposizioni si sono scatenate con critiche e dichiarazioni roboanti con le quali hanno messo in discussione i nostri provvedimenti. Questa decisione invece conferma la legittimità di questa iniziativa».