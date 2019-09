Incidente all’alba, grave giovane ciclista

Incidente stradale questa mattina, mercoledì, a Jerago con Orago.

Alle 6.30 si è verificato uno scontro che ha visto coinvolto un giovane ciclista e un’auto lungo la via Rimembranze, il viale che porta al cimitero del paese. Sul posto in codice rosso hanno operato i sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate e un’automedica.

Le condizioni del ciclista, un cittadino ghanese di 29 anni, sono apparse subito molto gravi: il ragazzo è stato immobilizzato sulla tavola spinale e gli sono stati presi i parametri vitali dai soccorritori: il 118 ha optato per il ricovero in codice rosso a bordo della lettiga arrivata in pronto soccorso all’ospedale di Varese.

I medici del ps varesino hanno preso in carico il paziente subito inviato in sala operatoria dove è stato sottoposto a un intervento per via dell’esteso politrauma subito nello scontro.

La prognosi è riservata ma il trentenne non è in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia di Gallarate.