Uccide la compagna e getta il suo corpo nel bosco

(immagine di repertorio)

Ancora una donna uccisa dal suo compagno.

Questa volta è successo nel Comasco. Secondo quanto si è appreso l’omicida è stato fermato casualmente dalla Polizia locale a Milano per un controllo e ha confessato agli agenti di aver ucciso la donna e di averne gettato il cadavere, avvolto in un sacco a pelo, in un bosco di Lomazzo.

E’ stato lui stesso a fornire le indicazioni alle forze dell’ordine per arrivare al luogo dove aveva nascosto il corpo.

Secondo quanto ha raccontato l’uomo – un immigrato irregolare di origini marocchine – l’omicidio sarebbe avvenuto durante un litigio con la compagna, una 48enne anch’essa originaria del Marocco.

L’uomo è in stato di fermo nella caserma dei Carabinieri di Cantù. Non si conoscono per ora ulteriori dettagli.