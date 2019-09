Un fine settimana arancio e nero a Mezzana

Fine settimana colorato di arancio e nero a Mezzana per la terza edizione dell’Oss Week, la festa della squadra di calcio dell’oratorio della frazione di Somma Lombardo.

Il presidente Gabriele Baldini insieme ai suoi ragazzi e ai volontari del “Giugno mezzanese” sono pronti per accogliere chi vorrà partecipare con un programma fitto di iniziative.

Si parte venerdì 6 settembre con un quadrangolare di calcio con tutte le squadre CSI di Somma Lombardo, sabato 7 settembre spazio al torneo di beach volley al pomeriggio. Alla sera fuochi d’artificio e domenica mattina Santa Messa in oratorio e poi pranzo. Alla sera le finali del quadrangolare. Per tutti e tre i giorni per i più giovani ci sarà la silent disco, mentre per i più grandi si alterneranno sul palco 3 orchestre. Non si può dimenticare l’ottima cucina con specialità gustose come gli gnocchetti “Antico Portico” e le fantastiche pizze di Carlo della Pizzeria Italia Nuova. Ci sarà inoltre un’area parcheggio gratuita interamente dedicata agli ospiti della festa.