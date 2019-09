Fa un incidente e scoprono che è brilla, casalinga perde la patente

I carabinieri della stazione di Arcisate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una casalinga cinquantenne del luogo, che guidando sotto l’influenza dell’alcol aveva provocato un incidente.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Besano in via Gastaldi, lungo la strada statale 344, per i rilievi un sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture.

Nel corso dell’accertamento del tasso di alcolemia di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, risultava che la 50enne si era messa alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’abuso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La patente di guida le è stat ritirata e l’autovettura è stat posta sotto sequestro amministrativo per fini di confisca.