Università della terza età, al via le iscrizioni

Al via le iscrizioni per l’Università della Terza Età. A partire da lunedì 23 settembre, tutti i giorni dalle ore 15 alle 17 ci si potrà iscrivere all’istituto di via san Giulio di Cassano Magnago, nella sede della ex chiesa di san Giulio.

Con il patrocinio del Comune, il Lions Club Cassano Magnago San Maurizio è riuscito a portare in paese l’università. E dal 23 settembre ci si potrà iscrivere, nonostante in via san Giulio avranno inizio, proprio in quella data, i lavori di rifacimento del manto stradale. «Ma ci è stato assicurato – confermano i membri del Lions Club – che l’accesso sarà comunque garantito a tutti per consentire l’iscrizione».

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito oppure sulla pagina Facebook.