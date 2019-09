Vandalismi sulla Domodossola-Milano, “salta“ un treno

Due i punti di criticità questa mattina, lunedì 30 settembre sulle direttrici ferroviarie interessate dal trasporto pendolari (immagine di repertorio). Per seguire l’evoluzione della situazione è possibile consultare l’apposita pagina web di Trenord.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 10401 (ARONA 06:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:11) oggi non può essere effettuato a causa di un atto vandalico, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO possono utilizzare il treno TI 2143 ( DOMODOSSOLA 05:51 – MILANO CENTRALE 07:31) in partenza da ARONA alle ore 06:35.

MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO

Il treno 25408 (COMO S.GIOVANNI 06:36 – VARESE 07:24) oggi non sarà effettuato per esigenze tecniche dovute al prolungarsi di lavori lungo la linea.

Il treno 25558 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:13 – MENDRISIO 07:27) oggi è cancellato

Inoltre l’azienda fa sapere che:

Dal 1° ottobre, per gli spostamenti nelle aree del Bacino di Mobilità di Milano e di Monza in cui è in vigore il nuovo sistema tariffario integrato, saranno in vendita solo biglietti e abbonamenti STIBM, compresi i nuovi abbonamenti agevolati per giovani under 26 e senior over 65.

Per i viaggiatori abbonati mensili e annuali che utilizzeranno i soli servizi ferroviari, e decideranno quindi di non usufruire dei vantaggi offerti dai titoli integrati, è prevista una forma di rimborso equivalente alla differenza fra il vecchio abbonamento ferroviario e il nuovo abbonamento STIBM

Il rimborso sarà erogato dopo verifica elettronica che gli abbonamenti siano stati effettivamente utilizzati sulle sole tratte ferroviarie e non su altri operatori del bacino di mobilità.

Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata a STIBM sul sito Trenord, al seguente link: http://www.trenord.it/it/stibm/home-stibm.aspx