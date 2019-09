Varese City Run, tre giorni di corsa per le vie della città

Manca meno di un mese all’edizione zero della Varese City Run, il primo grande evento multisportivo per la Città di Varese, divertente, coinvolgente e adatto a tutte le età, che animerà la città dal 18 al 20 ottobre.

“Varese – afferma il sindaco Davide Galimberti – è da sempre terra di sport e come Amministrazione stiamo sempre più investendo in questo ambito. Partiamo da una grande tradizione, è vero, ma basta pensare che nell’ultimo anno abbiamo inaugurato il nuovo rettifilo per l’atletica al centro sportivo di Calcinate degli Orrigoni, rinnovato gli interni della palestra Falaschi, ottenuto l’organizzazione della World Rowing Cup 2 di canottaggio e degli Europei 2021. Questo solo per fare alcuni esempi di attività che ci rendono protagonisti anche in campo internazionale e che possono portare un valore aggiunto alla nostra città e al nostro territorio. Valore aggiunto che ha anche la prima edizione della Varese City Run, che permetterà di vivere in maniera diversa le nostre vie e le nostre piazze, nonché di riunire appassionati e semplici cittadini per una giornata di festa da vivere insieme”.

Per tre giorni Varese diventa il luogo in cui correre immergendosi nelle bellezze del centro cittadino e della natura prealpina, tra storia, architettura Liberty, laghi e squarci di verde mozzafiato.

Ma Varese City Run non è solo un “correre”: per tre giorni bambini, ragazzi, adulti, famiglie e anziani potranno partecipare a tantissime attività collaterali proposte da sponsor e associazioni del territorio, praticando una sana attività sportiva all’aria aperta.

Cuore pulsante dell’evento sarà la centralissima Piazza Repubblica, sede del Villaggio Sportivo, dell’area di accoglienza dei podisti, delle iscrizioni e della partenza delle gare. Il programma di eventi ricco e suggestivo è pensato per incuriosire tutti, ma proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Si inizia venerdì 18 ottobre alle 9.30 con le Pulciniadi (Olimpiadi delle Scuole dell’Infanzia), si continua sabato 19 con la Festa dello Sport (le società sportive e le realtà associative della città animeranno Piazza Repubblica con esibizioni, tornei, momenti di promozione e prova gratuita di varie discipline), i workshop tematici e i convegni (a cura di professionisti della Formazione in ambito sportivo), e il gran finale è per domenica 20 ottobre con le 3 gare podistiche.

I percorsi sono costruiti su tre distanze per target differenti, ma con l’obiettivo comune di far vivere a tutti un’esperienza nuova e indimenticabile: 20km ufficiale FIDAL per chi vuole mettersi alla prova con un percorso impegnativo e affascinante; 10km per chi si sta scoprendo corridore o chi, semplicemente, ama distanze più contenute; 5km all’insegna di divertimento, aggregazione e sano movimento per corridori, camminatori, famiglie e gruppi di amici.

A tirare le fila dell’organizzazione è SportPiù S.P.D a r.l., Società Polisportiva con sede operativa a Castellanza che conta circa 2.000 tesserati in diverse discipline sportive e si occupa di gestione di impianti sportivi.

“La nostra ampia esperienza sul campo, unita al sostegno di partner e sponsor qualificati, ha reso possibile l’ideazione e la realizzazione di una manifestazione di tale portata. Il nostro obiettivo è che la Varese City Run entri nel cuore della città e dei cittadini, diventando un appuntamento fisso nel calendario degli appassionati di sport di ogni età”, sono le parole del presidente Paolo Frigoli.

Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor, osserva: “Il nostro claim è “Bcc la Banca che corre”. Quindi non potevamo esimerci dall’essere presenti a una manifestazione come questa che offre uno sguardo a 360 gradi sul mondo sportivo e che culmina con l’esperienza tanto unica quanto nuova per la città quale è la Varese City Run”.

A ricordarci perché è importante e bello esserci è sempre il presidente Scazzosi: “Come i giorni di svolgimento e i tracciati proposti, sono tre gli elementi di questa manifestazione importanti per una Bcc: innanzitutto, la capacità di fare rete tra associazioni, realtà istituzionali e imprese; seconda, la volontà di promuovere il territorio che passa da una valorizzazione della città stessa esaltandone gli aspetti turistici e culturali. Non ultima, l’apertura ai valori educativi dello sport partendo fin dai bambini. Rete, territorio e crescita: sono gli stessi valori che il Credito Cooperativo pone ogni giorno nel suo essere banca di comunità”

Non vi resta che partecipare. Le iscrizioni alla 20K FIDAL, Varese Ten 10k e Varese Five 5k sono aperte.

Per avere maggiori informazioni è sufficiente visitare il sito www.varesecityrun.it, chiamare lo 0331 1710846 o mandare una mail a info@varesecityrun.it.