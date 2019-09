Via sporco e graffiti: grandi pulizie in centro e nei parchi

Partendo dal concetto che un paese pulito e bello è anche un paese più vivibile e accogliente, l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha deciso di incaricare un’azienda specializzata per interventi di pulizia straordinaria con lavaggio ad umido in alcune zone del paese.

Nei prossimi giorni entrerà nel vivo l’opera di ripristino del decoro urbano, con una fase di pulizia intensiva dell’arredo urbano, delle panchine e con la rimozione dei graffiti abusivi presenti da diversi anni. L’intervento interesserà in particolare piazza San Rocco, i passaggi pedonali di accesso agli edifici comunali e i parchi pubblici.

«E’ un primo intervento significativo, ma l’intenzione è quella di procedere in modo sistematico anche in futuro – dice l’assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano Vincenzo Orlandino – Anche per quanto riguarda le scritte vandaliche in alcuni luoghi considerati particolarmente importanti per il decoro e l’immagine di Vedano».

Il Comune sta valutando come estendere questo servizio anche ai privati.