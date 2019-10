10 quintali di castagne pronti per la Supercastagnata

“Finalmente l’autunno da inizio alla nostra attività preferita: laa SuperCastagnata” spiegano gli organizzatori. È un appuntamento comunitario che non può mancare a Cavaria e che da modo di collaborare per il bene della Scuola dell’Infanzia “L. Filiberti”.

“Ebbene siamo pronti alla sfida, anche quest’anno si punta ai 10 quintali! Il Gruppo Storico e i genitori sono nel pieno dei preparativi, i primi quintali di castagne sono in arrivo da Brinzio e venerdì verranno tagliate a mano sotto la supervisione degli spentolatori che non vogliono veder scoppiare sotto i loro occhi neanche una delle migliaia di castagne che cullano nei loro pentoloni”.

L’impegno della supercastagnata va tutto a favore dell’asilo, per garantire sempre uno spazio ben curato e accogliente: “Con il ricavato dello scorso anno abbiamo contribuito alla realizzazione di un “Giardino Sicuro e Colorato” nel parco dell’asilo che i nostri bambini apprezzano tantissimo e anche quest’anno puntiamo a realizzare qualcosa di particolarmente utile. La SuperCastagnata è una tradizione della nostra scuola e lo dimostra la passione del Gruppo Storico che da oltre 25 anni la sostiene con entusiasmo affiancando i genitori”.

La supercastagnata è itinerante e ricorrente: il 27 ottobre sarà sulla provinciale al confine con Gallarate, l’1 e 2 novembre al piazzale del Cimitero e infine, il 10 novembre in occasione della Festa di San Martino in centro. “Colgo l’occasione per ringraziare i volontari della Proloco che tutti gli anni ci ospitano all’interno della loro più importante manifestazione con tanto di rievocazione storica in costume e dell’attesissimo mercatino. E ora, si dia fuoco ai braceri e si spolverino i pentoloni, le castagne fremono perché anche quest’anno vogliono contribuire alla crescita dei nostri bambini”.