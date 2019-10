Addio al patron di Mapei Squinzi, il cordoglio del sindaco Montano

Il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano esprime il suo cordoglio per la scomparsa del grande industriale Giorgio Squinzi, patron di Mapei. Da molti anni, infatti, Olgiate ospita il centro medico sportivo di Mapei sul proprio territorio e qui arrivano i campioni italiani e stranieri di tutti gli sport per effettuare test e visite. Ecco cosa scrive il primo cittadino olgiatese

Ci lascia un imprenditore d’altri tempi che ha saputo e voluto legare il marchio della sua azienda alle sue passioni investendo nello Sport e nella ricerca. L’apertura della MAPEI SPORT in Via per Fagnano è stato un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. Un uomo umile e di altissimo spessore umano che vorrei ricordare con la frase con cui lui si è definito suo ultimo messaggio come capo degli industriali: «Io sono nato imprenditore, in una famiglia di imprenditori ed ho cercato anche in questi anni di comportarmi come imprenditore per il bene di tutto il nostro sistema associativo».