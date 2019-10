Addio Enzone: l’ultimo saluto al “capitano” di Viale Valganna

Da un anno aveva chiuso il suo ristorante su Viale Valganna. La sua simpatia e la particolare abilità in cucina, però, hanno lasciato un segno importante nella comunità varesina.

La chiesa di san Vittore era affollata : moltissimi amici ma anche clienti affezionati hanno voluto rendere l’ultimo saluto a Enzone, Vincenzo Tortora morto all’età di 62 anni.

Fratello di Gennaro dell’omonimo ristorante di Cartaria, anche lui aveva coccolato i palati varesini soprattutto amanti del buon pesce.

Era arrivato a Varese da Nocera Inferiore, prima aprendo un ristorante a Marchirolo e poi spostandosi in viale Valganna dove è rimasto per 20 anni prima della decisione di chiudere in battenti “ Per stare di più con la famiglia” come aveva detto lui stesso sulla pagina FB del locale.