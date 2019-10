Al via il la stagione di prosa con Giacomo Poretti

La Stagione di Prosa del Teatro Openjobmetis di Varese (Piazza della Repubblica), finanziata dal Comune di Varese, sta per prendere il via con il primo spettacolo in cartellone, l’appuntamento è per il 22 ottobre alle ore 21.00 con “Fare un’Anima” di e con Giacomo Poretti.

Nell’ambito delle iniziative collaterali della stagione di Prosa si svolgeranno anche alcuni incontri di approfondimento che precedono la data di apertura della stagione, e ne seguiranno ancora durante tutto il calendario degli spettacoli.

Il primo incontro previsto è quello realizzato in collaborazione con il Premio Chiara – Festival del Racconto 2019. Sabato 19 ottobre alle ore 9.00 presso Villa Recalcati sarà svolto un seminario sulla stagione di Prosa 2019/2020 a cura del Direttore Artistico del cartellone Andrea Chiodi. Il secondo incontro riguarda invece lo spettacolo di apertura della Stagione (22 ottobre ore 21.00) di Prosa dal titolo “Fare un’Anima” di Giacomo Poretti,e Luca Doninelli. Interpretato da Giacomo Poretti. Lunedì 21 ottobre alle ore 18.30, Doninelli e Poretti, saranno protagonisti di un incontro di approfondimento sul loro spettacolo presso la libreria UBIK di Piazza del Podestà – Varese. Nell’ambito della Stagione Teatrale sono previsti altri incontri ed approfondimenti sugli spettacoli in cartellone, a breve verrà pubblicato il calendario completo.