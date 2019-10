Ancora un’auto incastrata nel passaggio a livello, la quarta volta dal 2016

Ancora un’auto incastrata nel passaggio a livello di Gazzada Schianno (linea Treviglio-Milano-Varese) nel pomeriggio di oggi (mercoledì). Una Mercedes berlina è rimasta bloccata tra le due sbarre e non è la prima volta che succede. Nel maggio 2018 un’auto è stata colpita dal treno, nel 2017 era successo ad un camion frigo e nel 2016 ad un camion cisterna.

Questa volta non c’è stata una collisione con treni in passaggio come avvenuto in passato. L’inconveniente sta, però, causando ritardi fino a 30 minuti e variazioni al traffico ferroviario. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione.

Aggiornamento per chi viaggia:

15:44 Il treno 23042 (TREVIGLIO 13:10 – VARESE 15:17) viaggia con 24 minuti di ritardo, a causa di un autoveicolo rimasto fermo dentro un passaggio a livello che ha reso necessario l’intervento delle Autorità competenti.

15:40 Il treno 10645 (NOVARA 14:18 – PIOLTELLO LIMITO 15:37) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

15:39 Il treno 23044 (TREVIGLIO 13:40 – VARESE 15:47) oggi termina il viaggio nella stazione di GALLARATE per la presenza di un autoveicolo sulla sede ferroviaria rimasto chiuso dentro un passaggio a livello,

Il treno corrispondente 23061 (VARESE 16:13 – TREVIGLIO 18:20) oggi parte dalla stazione di GALLARATE alle ore 16:39.

15:37 Il treno 10647 (NOVARA 14:48 – PIOLTELLO LIMITO 16:07) viaggia con 14 minuti di ritardo in seguito ad un guasto, rilevato dalle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino.

Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione.